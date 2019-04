Chinese vlootschouw op verjaardag marine

China toont komende dinsdag op de 70e verjaardag van de marine nieuwe nucleaire onderzeeërs en torpedobootjagers als teken van de modernisering van zijn militaire gevechtskracht.

De marine is het uithangbord van de ingrijpende vernieuwing van het volksleger, die is ingezet onder leiding van de Chinese president Xi Jinping. Met een gemoderniseerde vloot moeten in de toekomst de handelsroutes worden beschermd. China wil tevens zijn aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee en rond Taiwan laten gelden.

De tweede man van de Chinese marine, Qiu Yanpeng, kondigde zaterdag op de oostelijke marinebasis Qingdao aan dat 32 marineschepen en 39 vliegtuigen meedoen aan de vlootschouw. Daaronder mogelijk ook een tweede vliegdekschip dat in China is gebouwd. Chinese media speculeren daar op. Vorige maand kondigde de regering in Peking aan dat de defensie-uitgaven dit jaar met 7,5 procent zullen toenemen.

Aan de militaire show nemen ook buitenlandse mogendheden deel, zoals marineschepen uit Rusland, Singapore, India, Thailand en Vietnam. Vooral deelname van Vietnam is opmerkelijk, aangezien beide landen regelmatig de zeggenschap over delen van de Zuid-Chinese Zee betwisten. Tot tweemaal toe (in 1974 en 1988) kwam het tot schermutselingen.

Qiu Yanpeng benadrukte dat de modernisering van de Chinese militaire vloot geen bedreiging voor andere landen vormt en China geen hegemonie nastreeft. „De Chinese marine heeft nooit oorlog of onrust op welke plek dan ook veroorzaakt”, aldus Qiu. „Een sterke marine is essentieel voor een sterk maritiem land.”