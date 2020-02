Chinese viceminister: epidemie zal snel voorbij zijn

China heeft er alle vertrouwen in dat de corona-epidemie snel voorbij zal zijn en stelt dat de invloed op de economie slechts van tijdelijke aard is. Dat zei de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, zaterdag op een veiligheidsconferentie in München. De Chinese economie zal zich volgens hem snel herstellen.

„Als de epidemie voorbij, zal de inhaalvraag groot zijn en de economie sterk opveren”, zei hij in de Beierse hoofdstad, waar tal van ministers van Buitenlandse Zaken bijeen zijn gekomen om te praten over veiligheidskwesties.

De Chinese autoriteiten rapporteerden zaterdag 2600 nieuwe ziektegevallen door toedoen van het nieuwe coronavirus, waarmee het aantal infecties op 66.492 komt te staan. Het dodental in China is gestegen met 143 tot 1523.