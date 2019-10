Een Chinese zakenvrouw is zondag in een Duitse trein haar rugzak vergeten met daarin 14.000 euro. Ook zat daar Chinees geld in met een waarde van 1000 euro, net als enkele creditcards. De ICE-trein was onderweg van Dortmund naar W├╝rzburg.

De 43-jarige vrouw kreeg haar tas vol geld terug dankzij een oplettende conductrice. Zij vond de verlaten rugzak van de Chinese in een bagagerek, meldt de politie. De zakenvrouw kon zondagavond haar tas weer ophalen.