Chinese vader vindt na 24 jaar dochter terug

Na een zoektocht van 24 jaar kan Wang Mingqing zijn vermiste dochter weer in de armen sluiten. Dochter Qifeng verdween op driejarige leeftijd toen haar ouders in hun fruitkraam werkten, schrijft de BBC.

Wang en zijn vrouw zochten jaren in de omgeving en zetten advertenties in kranten en online. In 2015 schreef de Chinese vader zich in als taxichauffeur voor Uber-concurrent Didi Chuxing. Elke passagier kreeg foto’s te zien van het mogelijke uiterlijk van Qifeng.

Door de jaren heen meldden verscheidene vrouwen zich. Steeds zonder resultaat. Tot een vrouw uit de Jilin provincie, duizenden kilometers van Chengdu, begin dit jaar contact opnam. Deze keer was de DNA-test positief.

Dinsdag vloog de dochter naar Chengdu om haar vader te ontmoeten. „Ik kan niet uitleggen hoeveel hoop, teleurstelling en wanhoop we afgelopen 24 jaar hebben gehad”, zei Wang vooraf tegen de krant Beijing Youth Daily. „Nu gaan we elkaar eindelijk weer ontmoeten.”

Hoe Qifeng kon verdwijnen is onduidelijk. Ze blijkt te zijn opgegroeid in een dorp op slechts 20 kilometer van haar ouderlijk huis.