Een 80-jarige Chinese toerist is in Frankrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus, melden Franse media op basis van uitlatingen van de Franse gezondheidsminister Agnès Buzyn. Het is het eerste slachtoffer van het virus in Europa.

Volgens Buzyn is de Chinees overleden aan een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. Hij kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk.

