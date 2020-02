Chinese toerist eerste dode door coronavirus in Europa

Een 80-jarige Chinese toerist is in Frankrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus, maakte de Franse gezondheidsminister Agnès Buzyn zaterdag op een persconferentie bekend. Het is het eerste dodelijke slachtoffer van het virus in Europa en de vierde dode buiten China. Drie andere mensen overleden door het virus in Japan, Hongkong en op de Filipijnen.

Volgens Buzyn is de Chinees vrijdag overleden aan een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. Hij kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk.

De Chinees werd op 25 januari opgenomen in het Bichat-ziekenhuis in Parijs en volledig geïsoleerd. Volgens Buzyn ging hij snel achteruit, waarna hij na enkele dagen in kritieke toestand raakte en werd verpleegd op de intensive care.

Zijn dochter, die eveneens in het ziekenhuis werd opgenomen met besmettingsverschijnselen, is volgens Buzyn geen bron van zorg meer. Waarschijnlijk wordt zij binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen.

De minister liet verder weten dat zij voorzorgsmaatregelen neemt voor het geval van een uitbraak van het coronavirus in Frankrijk. In het land zijn tot dusver elf besmettingsgevallen aan het licht gekomen. Vier patiënten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Zes patiënten liggen nog in het ziekenhuis, maar over hen maakt de minister van Volksgezondheid zich geen zorgen. De elfde was de overleden Chinees.