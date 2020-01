Chinese stad zet pyjamadragers te kijk en oogst woede

De Chinese stad Suzhou heeft een storm van kritiek over zich heen gekregen door mensen die in pyjama de straat op gaan, publiekelijk te kijk te zetten. De stad heeft camera’s met gezichtsherkenning in gebruik genomen om mensen die zich „ongeciviliseerd” gedragen te identificeren.

De autoriteiten hebben het vooral gemunt op mensen die in hun pyjama over straat gaan. En dat is in China vooral onder oudere dames populair. Nadat foto’s van pyjamadragers op internet verschenen met delen van hun naam, ontstond een China-wijde digitale verontwaardiging. De ambtenaren van de stad met 6 miljoen inwoners hebben inmiddels hun excuses aangeboden.