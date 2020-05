Chinese stad waarschuwt voor rappe verspreiding coronavirus

In de Chinese stad Jilin, in de gelijknamige noordoostelijke provincie, dreigt het coronavirus verder om zich heen te grijpen. Daarvoor waarschuwde viceburgemeester Gai Dongping woensdag, nadat in een dag tijd zes nieuwe besmettingen opdoken in de stad.

Vijf van de nieuwe infecties zijn volgens de autoriteiten terug te leiden tot de stad Shulan, waar eerder al een reeks nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

Jilin gaat de maatregelen om het virus in te dammen opvoeren, zei viceburgemeester Dongping. De stad maakte eerder al bekend dat het doorgaande en vertrekkende passagiersritten op een belangrijk station in de stad gaat opschorten.

De virusuitbraak in China lijkt grotendeels onder controle te zijn. De afgelopen dagen deden nieuwe infecties op verschillende plaatsen in het land de angst voor een nieuwe besmettingsgolf echter toenemen.