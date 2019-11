‘Chinese spion’ loopt over naar Australië

In Australië heeft een man die beweert een Chinese spion te zijn, asiel aangevraagd. Volgens Australische media heeft Wang „William” Liqiang de autoriteiten informatie gegeven over Chinese operaties in Hongkong, Taiwan en Australië. Hij zegt dat hij persoonlijk betrokken was bij spionagewerkzaamheden.

De vermeende overloper heeft naar verluidt de Australische veiligheidsdienst ASIO de identiteit van hoge militaire inlichtingenofficieren van China in Hongkong verstrekt. Hij zou ook details hebben gegeven over hoe China fondsen financiert en zich mengt in de politiek van Hongkong, Taiwan en Australië.

Wang is nu met zijn vrouw en kind in Sydney en vreest dat hij wordt vermoord als hij naar huis gaat. De veiligheidsdienst ASIO en het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken hebben nog niet op het nieuws gereageerd.

De banden van Australië met China zijn de afgelopen jaren verslechterd door beschuldigingen dat China zich bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Canberra vreest ook dat het machtige Aziatische land overmatige invloed zoekt in de Stille Oceaan.