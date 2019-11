‘Chinese spion is oplichter’

De man die in Australië heeft gezegd een Chinese spion te zijn geweest, is een eerder veroordeelde beroepsoplichter. Dat is de reactie van de Chinese ambassade in de Australische hoofdstad Canberra op berichten dat Wang Liqiang vijf jaar lang voor Chinese inlichtingendiensten werkzaam was.

Wang Liqiang wil in Australië politiek asiel aanvragen. Hij zou contact hebben gezocht met de Australische contraspionagedienst Asio en onder meer hebben verteld dat hij in opdracht van de Chinese Communistische Partij in het buitenland, inclusief in Australië, mensen moest vermoorden.

Volgens de Chinese vertegenwoordiging in Canberra slaat Liqiang onzin uit. Hij zou eerder in Shanghai tot twee jaar en acht maanden gevangenisstraf zijn veroordeeld, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, wegens oplichterij. Er is in april een onderzoek tegen Liqiang gestart wegens het opzetten van „een vals investeringsproject”, waarmee slachtoffers ruim 870.000 euro afhandig zou zijn gemaakt. Kort na de opening van dit strafrechtelijk onderzoek heeft Liqiang met valse papieren China via Hongkong verlaten.

De Australische Veiligheids- en Inlichtingenorganisatie (Asio) is volgens anonieme bronnen van Australische media „bezig feiten en fictie in deze affaire te scheiden”.