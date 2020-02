Chinese restaurants in Nieuw-Zeeland lijden onder virus

Chinese restaurants in Nieuw-Zeeland zien hun klandizie scherp teruglopen sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus. In de afgelopen weken kregen ze 60 procent minder klanten. Volgens de Nieuw-Zeelandse vereniging van Chinese restaurants dreigt voor veel van de vijfhonderd aangesloten eethuizen sluiting.

Tijdens het Chinese nieuwjaarsseizoen is een gezamenlijk genuttigde hotpot in restaurants een favoriet gerecht, maar sinds tien leden van een familie in Hongkong besmet raakten na het eten van zo’n maaltijd wil niemand die meer.

Veel restaurants hebben voor een zelfopgelegde quarantaine gekozen en houden enkele weken de deuren dicht. De restauranthouders hopen op overheidssteun, omdat er nog geen enkele besmetting met het virus in Nieuw-Zeeland is gemeld. „De autoriteiten moeten tegen mensen zeggen dat het veilig is om uit eten te gaan”, zei een woordvoerder tegen de krant New Zealand Herald.