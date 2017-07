Chinese raket ontploft uur na lancering

De lancering van een nieuw type raket van Chinese makelij is zondagavond op een mislukking uitgelopen. Amper een uur nadat de Lange Mars 5 raket was gelanceerd vanaf het platform in de provincie Hainan, ontplofte het projectiel dat China’s zwaarste satelliet ooit de ruimte in had moeten brengen.

De Chinese ruimtevaartorganisatie wilde weinig zeggen over de oorzaak van de ontploffing en hield het bij een „onregelmatigheid die nog verder moet worden onderzocht”.

De mislukte lancering van de Lange Mars 5 heeft mogelijk gevolgen voor het maanprogramma van China. Volgens de planning moet een raket van dit type nog dit jaar een onbemande maanlanding gaan faciliteren, die dan weer de basis moet vormen voor een bemande maanmissie in de toekomst.

De Chinese president Xi Jinping heeft de ruimtevaart van zijn land bestempeld als de „topprioriteit voor het versterken van de nationale veiligheid en defensie”.