Chinese provincie Hubei verlengt nieuwjaarsvakantie weer

De nieuwjaarsvakantie in de Chinese provincie Hubei is opnieuw verlengd, tot 13 februari, vanwege het coronavirus. Dat meldden lokale media zaterdag. De vakantie werd eerder al verlengd met drie dagen en zou tot zondag duren, maar de autoriteiten maken die nu opnieuw langer.

Het virus stak vermoedelijk in december voor het eerst de kop op in Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. Inmiddels zijn besmettingen gemeld in meer dan twintig landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Rusland en Zweden.

Door het virus zijn al ruim 250 mensen om het leven gekomen in China. Bijna 12.000 personen raakten besmet. Verschillende landen stuurden vliegtuigen om burgers terug te halen.