De Chinese president Xi Jinping is zaterdag begonnen aan een rondreis langs diverse landen in Afrika. Hij kwam aan in Senegal waar hij de eerste twee dagen zal doorbrengen.

De invloed van China in Afrika groeit. Het land voert meer handel met Afrika dan andere landen. China leent goedkoop geld in ruil voor mineralen en contracten voor bouwwerken.

Ook in Senegal zal de handel een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Na Senegal zal Xi doorreizen naar Rwanda en Zuid-Afrika.