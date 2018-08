Chinese president gaat naar Noord-Korea

De Chinese president Xi Jinping zal volgende maand op uitnodiging van Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un een bezoek brengen aan Pyongyang om de viering bij te wonen van de zeventigste verjaardag van de oprichting van Noord-Korea. Dat meldt de Singaporese krant The Straits Times.

Het zal het eerste bezoek van de Chinese leider aan de Noord-Koreaanse hoofdstad zijn sinds hij in 2012 aan de macht is. Xi’s voorganger Hun Jintao bezocht in 2005 als laatste Chinese president het buurland.

The Straits Times schreef niet hoe het aan de informatie over het bezoek kwam. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niet onmiddellijk reageren. Noord-Korea viert de verjaardag op 9 september.

China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea. Kim heeft China dit jaar tot nu toe drie keer bezocht, waar hij met Xi sprak over de verbetering van de samenwerking tussen de twee landen en economische hervormingen.