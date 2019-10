Chinese president bezoekt Nepal

De Chinese president Xi Jinping is in Nepal voor een tweedaags bezoek. Het is voor het eerst in 23 jaar dat een Chinese leider het land aandoet. Naar Nepal gevluchte Tibetanen, die het bezoek wilden aangrijpen om te demonstreren, zijn de afgelopen dagen opgepakt.

China heeft de banden met Nepal de afgelopen jaren flink aangehaald en pompt miljoenen euro’s in de aanleg van wegen en waterkrachtcentrales in het verarmde land. Volgens het officiële Chinese nieuwsagentschap Xinhua zou Xi hebben gezegd dat hij de relatie tussen beide landen wil intensiveren en verder uitbreiden.

In Nepal wonen ongeveer 20.000 Tibetanen die naar het land zijn gevlucht na de inval van China in Tibet in 1959. Onder druk van Peking hebben ze te maken met steeds meer opgelegde beperkingen van de overheid op hun activiteiten.