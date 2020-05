Chinese premier verdedigt veiligheidswet Hongkong

De Chinese premier Li Keqiang heeft de veiligheidswet voor Hongkong en Macau verdedigd, kort nadat het Volkscongres de wet had goedgekeurd. De wet maakt het mogelijk dat China strenger de orde gaat handhaven in de twee autonome regio’s. Volgens critici, waaronder de Verenigde Staten, komt aan die autonomie nu feitelijk een einde.

In zijn jaarlijkse persconferentie ontkende Li dat. „Eén land, twee systemen is nog altijd het uitgangspunt”, antwoordde hij op de vraag of China dat principe overboord zet. Daarmee doelt hij op de Hongkongse democratie, vrijemarkteconomie en de onafhankelijke rechterlijke macht. De veiligheidswet is volgens Li op de lange termijn goed voor de stabiliteit en welvaart van Hongkong.

De Verenigde Staten hebben al meerdere malen gedreigd met sancties en het schrappen van de voordelige handelsvoorwaarden voor Hongkong. Daarover zei Li dat de Chinees-Amerikaanse betrekkingen voor nieuwe uitdagingen staan. Onderlinge strubbelingen zullen volgens hem voor zowel China als voor de Verenigde Staten schadelijk zijn. Li zegt dat de Amerikanen op een andere manier met de meningsverschillen moeten omgaan en dat China en de Verenigde Staten elkaars belangen moeten respecteren.

Ook liet Li zich uit over Taiwan, dat China als deel van China beschouwt en niet erkent als soevereine staat. Volgens de premier tolereert Peking geen enkele buitenlandse inmenging rond het eiland is China „wijs en kundig genoeg” om zijn eigen zaken te regelen.