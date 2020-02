Chinese militairen aangeklaagd voor hacken Amerikaans kredietbureau

De Verenigde Staten hebben vier Chinese militairen aangeklaagd voor het hacken van Equifax, een Amerikaans bedrijf dat de kredietwaardigheid van consumenten beoordeelt. Daarbij werden persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen gestolen.

Het gaat om militairen van het Volksbevrijdingsleger, de Chinese strijdkrachten. De vier verdachten heten Wang Qian, Xu Ke, Liu Lei en Wu Whiyong. Ze werken voor het 54e Onderzoeksinstituut van het Chinese leger, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De digitale inbraak kwam in 2017 aan het licht. De hackers roofden zeer gevoelige gegevens van ongeveer 145 miljoen mensen. Het ging onder meer om hun burgerservicenummers, creditcardgegevens, adressen en geboortedata. Op de systemen van Equifax stonden ook persoonsgegevens van ongeveer een miljoen Britten en Canadezen.

Equifax schikt hack voor 700 miljoen dollar

Equifax trof vorig jaar een schikking voor de hack. Het bedrijf was al in maart 2017 gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in zijn computersystemen, maar deed daar niets mee. Hackers kregen twee maanden later toegang tot het netwerk van het bedrijf en hielden die toegang 2,5 maand. Equifax betaalde een schikkingsbedrag van 700 miljoen dollar, omgerekend 640 miljoen euro.

China zal zijn hackers niet uitleveren aan de Verenigde Staten. Met zulke openbaarmakingen, ‘naming-and-shaming’, willen de Amerikanen vooral aan China duidelijk maken dat ze doorhebben waar Peking mee bezig is.