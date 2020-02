Chinese mensenrechtenactivist Xu weer opgepakt

De Chinese mensenrechtenactivist Xu Zhiyong is maandag opgepakt in Guangzhou, melden medestanders van hem. Xu had president Xi Jinping opgeroepen om op te stappen vanwege de aanpak van het uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De activist was op de vlucht sinds hij in december aanwezig was bij een mensenrechtenbijeenkomst in Xiamen. Eerder zijn al vier andere deelnemers opgepakt.

Xu is al vaker gearresteerd. In 2014 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. In 2017 kwam Xu vervroegd vrij.

Hij schreef op de website van zijn beweging dat de aanpak van het nieuwe coronavirus door de Chinese overheid tekortschiet. „Er zijn te weinig medische hulpmiddelen, de ziekenhuizen zitten overvol en een groot aantal mensen kan niet laten controleren of ze het virus hebben. Xi Jinping, stap alsjeblieft op.”