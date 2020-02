Chinese leider Xi bezoekt ziekenhuis met coronaviruspatiënten

De Chinese leider Xi Jinping heeft in Peking een bezoek gebracht aan een ziekenhuis waar patiënten met het nieuwe coronavirus worden behandeld. De president hield zich de afgelopen tijd grotendeels op de achtergrond terwijl het virus om zich heen greep, maar verscheen maandag in de openbaarheid en liet onder meer zijn temperatuur meten.

Staatsmedia berichten dat Xi, die een beschermend mondmasker droeg, een ontmoeting had met artsen in het Ditan-ziekenhuis in de Chinese hoofdstad. Daar observeerde hij de behandeling van patiënten en sprak via videoverbinding met medisch personeel in Wuhan, de miljoenenstad waar het virus voor het eerst de kop opstak. De president bezocht ook een woonwijk in Peking.

Xi noemde het virus eerder al een „demon” die bestreden moet worden. Hij gaf premier Li Keqiang de leiding over een werkgroep die de uitbraak moet indammen. Li, die daarmee een erg zichtbare rol kreeg, bracht vorige maand ook een bezoek aan Wuhan.

De Chinese overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Sommige plaatsen veranderden feitelijk in spooksteden. Inmiddels hebben meer dan 40.000 mensen het virus opgelopen.