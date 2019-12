Chinese kerstkaart ‘over dwangarbeid’ zorgt voor ophef

De Chinese autoriteiten spraken maandag tegen dat buitenlanders dwangarbeid moeten verrichten in een gevangenis in Shanghai. De ontkenning volgt op berichten dat een Brits meisje een noodkreet van gevangenen aantrof in een kerstkaart.

De zesjarige Florence Widdicombe ontdekte de opvallende boodschap in de kaart, die bij supermarktketen Tesco was gekocht. Haar vader schakelde vervolgens Tesco in. Het bericht luidde: „We zijn buitenlandse gevangenen in de Shanghai Qingpu-gevangenis in China. We worden tegen onze wil gedwongen werkzaamheden te verrichten.” Ook stond er een oproep in contact op te nemen met mensenrechtenorganisaties en met oud-journalist Peter Humphrey, die enkele jaren geleden zelf vastzat in die gevangenis.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde maandag de beschuldigingen een „farce”, waar Humphrey de hand in heeft. Humphrey heeft zelf nog niet gereageerd op die beschuldiging aan zijn adres.

Noodkreet

De oud-journalist van The Financial Times heeft tegen BBC gezegd dat de schrijver van de noodkreet hem nog moet hebben gekend uit de periode waarin hij zelf zo’n twee jaar vastzat. „Deze kaart is geschreven door mijn celgenoten uit die periode. Ze zitten nog steeds vast. Ik denk dat ik weet wie het heeft geschreven, maar een naam zal ik nooit noemen.”

Daarnaast sprak Humphrey over de levensomstandigheden in de gevangenis. Volgens hem zitten er tegenwoordig zo’n 250 buitenlanders in de gevangenis; dat waren er ongeveer 150 toen hij er zat. „De gevangenen hebben een erg somber dagelijks leven. Je zit met 12 man in een cel. De cellen zijn grijs geschilderd en de verf bladdert van de muren.”

Hij vervolgt: „Er staan roestige ijzeren stapelbedden. De matrassen zijn niet dikker dan 1 centimeter. In de winter is het extreem koud, omdat er geen verwarming is. In de zomer is het er extreem warm, omdat er ook geen airconditioning is.” Het werk in de fabriek was niet verplicht toen de oud-journalist er gevangen zat, zegt hij. „Het was vrijwillig, zodat je wat centen kon verdienen om de basisbehoeften te kunnen kopen, zoals zeep, koekjes en tandpasta. Maar sinds dit jaar, of iets eerder, is het wel verplicht geworden”, aldus de oud-journalist.

Privégegevens

Humphrey werd ervan beschuldigd op illegale wijze privégegevens van Chinese burgers te hebben bemachtigd, maar hij houdt zelf vol niets illegaals te hebben gedaan.

De Britse supermarktketen Tesco heeft aangegeven voor de aankomende tijd te stoppen met de productie van kerstkaarten in een Chinese fabriek, nadat de kaart van Widdicombe op was gedoken. Dat meldde The Sunday Times zondag. „We zijn geschokt”, zei een woordvoerder van Tesco. „We stoppen met de fabriek en stellen direct een onderzoek in.”

De supermarktketen benadrukt dat leveranciers regelmatig worden gecheckt. „De fabriek is vorige maand nog gecontroleerd”, zei de woordvoerder. „Er is toen geen enkel bewijs gevonden dat deze de regels overtreedt. Maar als de leverancier dat wel doet, zullen we deze onmiddellijk en permanent van de lijst schrappen.”

Tesco doneert jaarlijks een bedrag van circa 350.000 euro, dat is verdiend met de verkoop van de kaarten, aan verschillende Britse liefdadigheidsinstellingen.