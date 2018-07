„Chinese internet-tsaar liet zich omkopen”

De grote man achter de Chinese censuur van het internet is in ongenade gevallen. Lu Wei wordt ervan beschuldigd dat hij zich heeft laten omkopen. Staatsmedia hebben die aanklacht maandag naar buiten gebracht.

Lu zou zijn positie als hoofd van de Cyberspace Administratie van China hebben gebruikt om zichzelf te verrijken. Dat deed hij volgens justitie ook bij eerdere functies, zoals bij de propaganda-afdeling van de communistische partij, bij het stadsbestuur van Peking en bij staatspersbureau Xinhua.

Lu was in februari al uit de communistische partij gezet omdat hij een tirannieke baas zou zijn. Hij stond ooit op de lijst van de honderd invloedrijkste mensen op aarde van tijdschrift Time. Hij werd door Mark Zuckerberg ontvangen op het hoofdkantoor van Facebook.

Onder leiding van Lu heeft China in de afgelopen jaren een grote censuur van het internet op poten gezet, de Grote Firewall. De machthebbers willen precies in de gaten houden wat hun onderdanen lezen en zeggen. Zo kunnen Chinezen geen gebruik maken van diensten als Gmail, Google Maps, Facebook, YouTube, Wikipedia, Twitter, Instagram en Pinterest. Diensten om die censuur te omzeilen, zoals virtuele privénetwerken, worden tegengewerkt. Ook geheimtaal is verboden. Zo moeten Chinezen zwijgen over Winnie de Poeh. Het beertje zou namelijk code zijn voor president Xi Jinping.