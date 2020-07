„Chinese hackers neusden in computers Vaticaan”

Hackers met banden met de Chinese regering hebben ingebroken in de computers van het Vaticaan, het bisdom Hongkong en de vertegenwoordiging van de Rooms-Katholieke Kerk voor China. Dat heeft een Amerikaans bedrijf voor cyberveiligheid woensdag verklaard.

Volgens de firma Recorded Future begon de aanval op de kerkelijke computers in mei. Onder andere de communicatie tussen het Vaticaan en het bisdom Hongkong zou het doelwit zijn geweest. De hackers hadden het ook gemunt op de chef van de Hongkong Study Mission, de vertegenwoordiging van het Vaticaan voor China.

Het Vaticaan en China gaan naar verwachting later dit jaar in gesprek over vernieuwing van de relatie tussen de twee.