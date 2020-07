Chinese hackers breken in bij Vaticaan​

Hackers met banden met de Chinese regering hebben ingebroken in de computers van het Vaticaan, het bisdom Hongkong en de vertegenwoordiging van de Rooms-Katholieke Kerk voor China.

Dat rapporteerde een Amerikaans bedrijf voor cyberveiligheid woensdag.

Volgens de firma Recorded Future begon de aanval op de kerkelijke computers in mei. Onder andere de communicatie tussen het Vaticaan en het bisdom Hongkong zou het doelwit zijn geweest. De hackers hadden het ook gemunt op de chef van de Hongkong Study Mission, de vertegenwoordiging van het Vaticaan in China.

De aanval zou op dezelfde manier zijn opgezet als acties die eerder werden uitgevoerd tegen onder andere Tibetaanse boeddhisten en Oeigoeren met het doel om diplomatieke documenten te stelen.

Hackers verstuurden vermoedelijk malware met een vervalste e-mail van kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan aan de chef van de Hongkong Study Mission. Het bedrijf dat de aanval ontdekte, spreekt van „bijzonder goede vervalsing” van het emailbericht.

De ontdekking van de hack komt op een gevoelig moment. Het Vaticaan en China gaan naar verwachting later dit jaar in gesprek over vernieuwing van de relatie tussen de twee. Chinese leiders zijn mogelijk geïnteresseerd in de onderhandelingsstrategie die ‘Rome’ kiest bij de aankomende gesprekken. Heet hangijzer is daarbij wie de macht heeft om bisschoppen aan te stellen in China. De Communistische Partij eist dat recht op om zo controle over de Rooms-Katholieke Kerk in het land te waarborgen.

Volgens het Amerikaanse rapport houdt China daarnaast de houding van de kerk bij de pro-democratische protesten in Hongkong nauwlettend in de gaten.