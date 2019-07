Chinese ex-premier Li Peng (90) overleden

Voormalig premier Li Peng van China is op 90-jarige leeftijd overleden, meldden staatsmedia dinsdag. Li stierf maandagavond in Peking als gevolg van een niet nader gespecificeerde ziekte, zei het officiële persbureau Xinhua.

Peng stond bij mensenrechtenactivisten en vele inwoners van de hoofdstad bekend als „de slager van Peking”. Die benaming had hij gekregen voor zijn rol in het neerslaan van de studentenprotesten op het Tiananmen-plein in 1989. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven. Het was het grootste massale protest tegen de Communistische Partij van China sinds de revolutie in 1949.

Peng was - van 1988 tot 1998 - de vierde premier van de Volksrepubliek China. Daarna was hij nog voorzitter van het Nationaal Volkscongres tot 2003.