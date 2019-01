Chinese en Poolse spionageverdachten opgepakt

De Poolse veiligheidsdienst heeft vrijdag een Chinees en een Pool gearresteerd op verdenking van spionage. Volgens de Poolse omroep TVP is de Chinees een werknemer van techgigant Huawei. Het Poolse kantoor van dat bedrijf is doorzocht.

„De Chinese staatsburger is zakenman die werkt in een groot elektronicabedrijf. De Pool is een persoon bekend in de wereld van cyberbusiness”, citeerde het Poolse persbureau PAP de tweede man van de veiligheidsdienst.

Huawei ligt internationaal onder een vergrootglas vanwege vermeende te innige banden met de Chinese staat. Netwerkapparatuur van de elektronicagigant zou gebruikt kunnen worden voor spionage door China, stellen onder meer de Verenigde Staten.

De Poolse spionageverdachte werkt bij telecombedrijf Orange Polska. De firma maakte vrijdag bekend dat de veiligheidsdienst dinsdag materiaal kwam verzamelen over een medewerker, maar of dat ook met zijn werkzaamheden voor Orange te maken heeft, weet de firma niet. Volgens TVP werkte man voorheen bij de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst.

De twee verdachten worden zeker drie maanden vastgehouden, weet PAP.