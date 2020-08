Chinese en Indiase militairen weer slaags in Himalaya

Chinese en Indiase militairen zijn in Kashmir in de Himalaya opnieuw slaags geraakt langs de omstreden grens. Het Indiase ministerie van Defensie meldde dat in het afgelopen weekend China „provocerende militaire verplaatsingen heeft uitgevoerd”. China heeft dat weersproken en stelt niets verkeerd te hebben gedaan. De militairen hebben nergens de ‘lijn van feitelijke controle’, een bestandslijn die Kashmir voorlopig als grens wordt gezien, overschreden. Peking is in contact over de kwestie aldus de Chinese autoriteiten.

China en India hebben op de meeste plaatsen langs hun ‘grens’ conflicten. In juni vielen er tientallen doden bij gevechten langs de omstreden demarcatielijn. De confrontatie in het weekeinde was in Indiaas Kashmir waarvan een deel al sinds halverwege de jaren vijftig in Chinese handen is. De enige open oorlog tussen de twee grote mogendheden was in de herfst van 1962 over dit grensgeschil in het oosten van Kashmir, circa 600 kilometer ten noorden van de Indiase hoofdstad New Delhi.