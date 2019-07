Chinese criminelen profiteren van varkenspest

Criminele bendes profiteren van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in China. Ze leggen een paar dode zwijnen neer op virusvrije boerderijen en dwingen de fokkers vervolgens hun gezonde dieren voor een fractie van de werkelijke waarde te verkopen. Het ministerie van Landbouw in Peking heeft vrijdag gewaarschuwd voor deze praktijken en beloofd er hard tegen te zullen optreden. Informatie van getuigen is zeer welkom.

China is verreweg de grootste markt voor varkensvlees. Die is ernstig verstoord geraakt sinds de uiterst besmettelijke pest de kop heeft opgestoken en zich heeft verspreid over het land. Voor varkens is het virus vaak fataal, maar voor mensen is het ongevaarlijk. Enorme aantallen fokzeugen zijn al vernietigd om de epidemie onder controle te krijgen.