Chinese chauffeur geëxecuteerd na dood vrouw

De Chinese autoriteiten hebben een man geëxecuteerd die als chauffeur een vrouwelijke passagier zou hebben verkracht en gedood. De 28-jarige Zhong Yuan bood zijn diensten aan via een app van Didi Chuxing, de Chinese tegenhanger van Uber.

De man had gokschulden en wilde eigenlijk een passagier beroven, berichten staatsmedia. Hij doodde vervolgens de jonge vrouw. De rechtbank in Wenzhou verweet hem „extreem wreed” te werk te zijn gegaan.

Didi Chuxing erkende eerder al een klacht over de man te hebben gehad. Een andere passagier stelde dat Zhong haar naar een afgelegen plaats had gereden en haar vervolgens volgde in zijn auto.

De taxi-app heeft inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is onder meer een SOS-knop toegevoegd.