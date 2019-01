Chinese bevolking krimpt voor het eerst in 70 jaar

De omvang van de Chinese bevolking is in 2018 voor het eerst in minstens 70 jaar afgenomen. Dit hebben demografen berekend, meldt de Chinese krant Global Times. Ze voorspellen ook dat „na dit historische keerpunt” de ‘krimp’ zal doorzetten en dat de bevolking vanaf nu „drastisch zal afnemen”, mogelijk met bijna 40 miljoen over 10 jaar, als er geen maatregelen genomen worden.

De regering probeerde decennialang de bevolkingsaanwas te temperen, maar gooide in 2016 het roer radicaal om uit angst voor vergrijzing. Zo werd onder meer het maximumaantal kinderen per gezin naar twee te verhoogd. Toen de (maximaal) één-kindpolitiek werd opgedoekt, was al naar schatting 16,5 procent van de bevolking ouder dan 60 jaar.

Over het jaar 2018 daalde het aantal Chinezen in China met 1,27 miljoen mensen. De statistici van de regering hadden hoopvol berekend dat er bijna 800.000 Chinezen meer geboren zouden worden dan er zouden overlijden in 2018, maar dat is tegengevallen. Er waren 2,5 miljoen geboortes minder dan in het voorafgaande jaar en daarmee neemt tenslotte de bevolking af. De ‘krimp’ is relatief gering op een bevolking van bijna 1,4 miljard inwoners.