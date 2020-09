Chinese autoriteiten houden Australische journaliste vast

De Chinese autoriteiten hebben een Australische journaliste opgepakt die voor de Engelstalige Chinese staatszender CGTN werkte, meldt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne maandag. Cheng Lei zit sinds 14 augustus vast, heeft China aan Australië meegedeeld.

Waarvan Cheng Lei wordt beschuldigd is niet duidelijk. Volgens de Australische publieke omroep ABC staat zij onder „huisbewaking op een aangewezen locatie”. Dat houdt in dat de journaliste een half jaar lang kan worden vastgehouden zonder toegang tot een advocaat of andere hulp, aldus ABC.

Minister Payne zei dat Australische functionarissen vorige week met Cheng hebben gesproken via een videoverbinding. De journaliste zat toen in een gevangenis. Zij en haar familie krijgen consulaire bijstand. De familie heeft laten weten te hopen op een „bevredigende, snelle oplossing”.

De betrekkingen tussen China en Australië zijn verslechterd nadat de Australische premier Scott Morrison opriep tot een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Ook heeft Australië de Chinese telecomgigant Huawei uitgesloten van deelname aan de 5G-uitrol en een wet aangenomen die buitenlandse inmenging, met name vanuit China, moet tegengaan. Peking heeft sindsdien meerdere handelssancties tegen Australië ingesteld.

Geoff Raby, de voormalige Australische ambassadeur in China en naar eigen zeggen een goede vriend van Cheng, zei dat haar aanhouding op het eerste gezicht lijkt op een Chinese vergelding tegen Australië. „Het is een erg krachtige boodschap die wordt afgegeven”, aldus Raby. „Er is een neerwaartse spiraal van met gelijke munt terugbetalen en het is moeilijk te zien waar de bodem ligt.”