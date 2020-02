Chinese arts die waarschuwde voor coronavirus overleden

De Chinese arts die eind vorig jaar zijn collega’s waarschuwde voor een uitbraak van het nieuwe coronavirus, is nu zelf aan het virus overleden. Dat meldt de Chinese staatskrant Global Times. Li Wenliang, arts in een ziekenhuis in de Chinese metropool Wuhan, werd door de Chinese autoriteiten niet serieus genomen toen hij alarm sloeg.

De 34-jarige Li werd begin januari opgenomen in een ziekenhuis en bevestigde later via social media dat hij het coronavirus had opgelopen via een patiënt met het virus.

Op 30 december vorig jaar plaatste Li in een appgroep met artsen een bericht over een SARS-achtig virus waarmee zeven patiënten waren besmet nadat zij een markt in Wuhan hadden bezocht. Hij waarschuwde zijn collega’s dat het virus zich waarschijnlijk explosief zou gaan verspreiden binnen enkele weken. De politie pakte hem daarna op voor het verspreiden van geruchten nadat screenshots van zijn apps op internet verschenen. Na een reprimande mocht de arts weer aan het werk, waarna hij ziek werd.