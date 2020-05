De ambassadeur van China in Israël, Du Wei, is zondagochtend dood gevonden in zijn huis in de kuststad Herzliya, bij Tel Aviv. De politie doet onderzoek in de woning.

Israëlische media weten te melden dat de 58-jarige Du Wei in zijn slaap is overleden door natuurlijke oorzaak. Hij zou een hartaanval hebben gehad.

Du Wei trad half februari aan als ambassadeur. Zijn vorige post was in Oekraïne.