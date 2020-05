Chinees volkscongres stemt voor speciale veiligheidswet Hongkong

Het Chinese parlement heeft zoals verwacht ingestemd met een voorstel een speciale wet te maken die het voor Chinese veiligheidsdiensten of -agenten mogelijk moet gaan maken in Hongkong aan het werk te gaan als de nationale veiligheid in het geding is. In Hongkong wordt gevreesd dat dit het begin van het einde van de autonome status betekent.

Het parlement, het Nationaal Volkscongres (NPC), komt een keer per jaar bijeen. De voornaamste taak is het bekrachtigen van besluiten die al eerder zijn genomen. In het congres bleek een afgevaardigde tegen het voorstel te zijn. Zes onthielden zich van stemming. De overige 2878 parlementsleden stemden voor.

Het leidt naar verwachting tot felle protesten in Hongkong en mogelijk Amerikaanse handelssancties. Peking zou anti-Chinese oppositie in Hongkong in het vizier hebben en de autonomie van Hongkong willen ondermijnen. De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong is onderdeel van China, maar heeft een eigen regering en een westers rechtstelsel. In de rest van China is de rechterlijke macht niet onafhankelijk en wordt oppositie vervolgd.

Met de stemming wordt opdracht gegeven een wet voor Hongkong te maken om daar „met nieuwe instrumenten bedreiging van de nationale veiligheid (van China) te voorkomen, te verhinderen en te bestraffen. Separatisme, rebellie en terrorisme” moeten streng worden vervolgd, indien nodig met hulp van Chinese agenten. Volgens de regering van Hongkong blijven die straks onder de wetten van Hongkong werken en kunnen ze dus geen verdachten vervolgen zoals in China..

De massale protesten in Hongkong die vorig jaar maart losbarstten waren gericht tegen plannen om het uitleveren van verdachten aan China te regelen. Het voorstel is in september ingetrokken. Maar de protestbeweging is gebleven en richt zich nog steeds fel tegen de invloed van Peking.