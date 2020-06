‘Chinees Twitter’ aangepakt door internetwaakhond China

Weibo, de Chinese equivalent van Twitter, is bestraft door de Chinese overheid. Het microblog-platform moet van de cyberwaakhond bepaalde functionaliteiten voor een week uitzetten omdat het zou hebben „ingegrepen in onlinecommunicatie en illegale informatie heeft verspreid”.

De Centrale Commissie voor Cyberspace-zaken, zoals de waakhond heet, liet woensdag in een post op WeChat weten dat zij Weibo sancties oplegt. Weibo mag een week lang geen lijsten met de meest gebruikte zoektermen en onderwerpen verversen. Ook maakte de internetautoriteit bekend dat Weibo een boete boven het hoofd hangt.

Hoewel niet duidelijk is in welke onlinecommunicatie Weibo exact zou hebben ingegrepen, komt de straf nadat Weibo-gebruikers zich in april kritisch hadden uitgelaten over de relatie tussen een prominente influencer en een hoge bedrijfsbestuurder van Alibaba, de Chinese evenknie van Amazon, waarbij sommige gebruikers klaagden dat hun posts werden gecensureerd.

Volgens de internetwaakhond betreft het een zaak die te maken heeft met iemand met de familienaam ‘Jiang’. Dat is ook de naam van de omstreden bedrijfsbestuurder van Alibaba, die na een intern onderzoek een lagere functie kreeg.

De Chinese overheid staat bekend om haar verregaande bemoeienis met internetcommunicatie. Geweld, pornografie en politiek gevoelige inhoud wordt dikwijls gecensureerd of verwijderd. In 2018 ging Weibo al eens over op zelfcensuur nadat het door de internetwaakhond op de vingers was getikt vanwege „obscene” inhoud.