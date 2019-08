Chinees schip botst met Taiwanese boot

Een Chinees marineschip is in aanvaring gekomen met een Taiwanees vrachtschip. Dat meldde de kustwacht van Taiwan donderdag. Beide schepen raakten beschadigd maar bleven varen. Niemand raakte gewond.

Volgens Taiwanese media was de botsing in de zee tussen Taiwan en China, meer dan 35 kilometer ten zuidoosten van de Chinese stad Xiamen. Het Chinese vaartuig voer door en ging niet in op het verzoek van de Taiwanese kustwacht om te stoppen. De Chinese oorlogsbodem kon niet worden geïdentificeerd omdat het te donker was, aldus Taiwanese media. Bij het Taiwanese vrachtschip ging het om de Yutai No. 1.

De spanning tussen beide landen is de afgelopen week opgelopen. Taiwan kwam met de VS een grote wapenleverantie overeen. China beperkt vanaf donderdag het reizen naar Taiwan, dat Peking als een afvallige provincie beschouwt.