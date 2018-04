Chinees ruimtestation vergaan in dampkring

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 is in de nacht van zondag op maandag om 02.15 uur (Nederlandse tijd) teruggekeerd in de atmosfeer. Volgens Chinese ruimtevaartautoriteiten is het op drift geraakte ruimtestation voor het grootste gedeelte verwoest toen het door de dampkring zakte boven de Zuidelijke Grote Oceaan.

De verwachting was dat het station boven de Atlantische Oceaan ten oosten van Brazilië zou terugkeren in de atmosfeer. De ruimtebasis zakte echter al in de dampkring in het midden van de Zuidelijke Grote Oceaan ook wel de Zuidelijke Pacific genoemd, de oceaan tussen Australië en Zuid-Amerika. In de dampkring ontplofte het ruimtestation en verbrandde het bijna volledig.

Restanten en brokstukken kunnen nog op aarde neerstorten, maar de Chinese autoriteiten stellen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat grote stukken de grond zullen raken.

Het ruimtestation Tiangong-1, ofwel Hemels Paleis-1, woog 8,5 ton en was ongeveer net zo groot als een bus. Het complex was in 2011 gelanceerd en werd gebruikt voor bemande en onbemande missies. In 2016 raakte het station op drift en verloor China de controle over het ruimtelab.