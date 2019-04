Chinees pensioentekort door eenkindpolitiek

De eenkindpolitiek die China vier decennia doorvoerde, zorgt over enige tijd voor problemen. Rond 2035 zijn de kassen voor de staatspensioenen leeg, waarschuwt de Chinese academie voor sociale studies.

Het staatspensioenfonds bevatte eind vorig jaar 634 miljard euro. Het fonds krijgt een piek in 2027 met ruim 900 miljard euro, maar verdampt daarna binnen acht jaar tot nul door een scherpe afname in het aantal werkende Chinezen.

Nu leggen nog twee werkende Chinezen per gepensioneerde geld in het fonds, maar dan is dat nog maar één op één, meldt de krant South China Morning Post. Chinezen gaan gemiddeld met 60 jaar met pensioen.

China versoepelde in 2014 de eenkindpolitiek. Echtparen mogen nu ook een tweede kind krijgen.