Een Chinese toerist (66) is in Kenia om het leven gekomen nadat een nijlpaard hem zaterdag aanviel. Het incident gebeurde aan de oever van Naivashameer toen de toerist aan het fotograferen was.

Door het hoge waterpeil van het meer trekken nijlpaarden van uit het meer naar nabijgelegen hotels en boerderijen. Nijlpaarden behoren tot agressiefste dieren van Afrika.