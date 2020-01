Chinees Nieuwjaar overschaduwd door coronavirus

Het is een van de belangrijkste feesten in China, maar het Chinees Nieuwjaar, dat zaterdag begint, wordt overschaduwd door de uitbraak van het besmettelijke coronavirus. Steden zitten ‘op slot’, honderden mensen zijn besmet en al 25 personen stierven aan de gevolgen. Ook zijn tientallen miljoenen mensen in hun bewegingsvrijheid beperkt door onder andere uitreisverboden en het platgelegde openbaar vervoer.

De Chinese autoriteiten kondigden eerder al aan grote evenementen tijdens Chinees Nieuwjaar af te blazen. Ook veel trekpleisters worden gesloten. Zo’n vierhonderd miljoen Chinezen zijn van plan op pad te gaan tijdens de nieuwjaarsvakantie. Reisbureaus mogen van de overheid sinds vrijdag geen reispakketten meer verkopen vanwege het virus. Maar veel reizigers waren vrijdag al op pad.

Niet alleen in China, maar in heel Azië wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd. Veel winkels en bedrijven zijn dan dicht. 2020 is het jaar van de rat, het eerste dier binnen de twaalfjarige cyclus. Ben je in het jaar van de rat geboren, dan ben je volgens de Chinese astrologie een perfectionist.