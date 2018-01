Chinees militair toestel neergestort

Een Chinees militair vliegtuig is tijdens een trainingsvlucht in de zuidwestelijke provincie Guizhou neergestort. Volgens plaatselijke media zijn er slachtoffers te betreuren. Het gaat naar het zich laat aanzien om een groot toestel dat is neergestort bij de plaats Zunyi, circa 1600 kilometer ten zuidwesten van Peking.

De luchtmacht heeft gemeld dat er een vliegtuig is gecrasht, zonder te vermelden wat voor toestel en hoeveel mensen erin zaten. Een groot gebied is bezaaid met wrakstukken van het vliegtuig.