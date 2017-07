Chinees krijgt doodstraf voor 19 moorden

Een rechtbank in China heeft een man ter dood veroordeeld voor de moord op zijn ouders en zeventien anderen. Die pleegde hij vorig jaar in een dorpje in de provincie Yunnan na een ruzie over geld.

Volgens Chinese staatsmedia was Yang Qingpei kwaad geworden toen hij door zijn vader werd uitgescholden omdat hij geld wilde lenen. Hij vermoordde zijn vader en zijn moeder. Om zijn vlucht te maskeren doodde hij vervolgens zeventien buren.

De man werd de volgende dag aangehouden in de stad Kunming. Hij heeft bekend en berouw getoond, maar dat was niet genoeg om de doodstraf te ontlopen. Hij gaat niet tegen zijn straf in beroep.