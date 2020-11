China: zwarte lijst met medestanders onafhankelijk Taiwan

China stelt een zwarte lijst samen met daarop personen, bedrijven en instellingen die het ziet als ondersteuners van de Taiwanese onafhankelijkheid. De lijst is een signaal dat Peking harder gaat optreden tegen critici. Het communistische China beschouwt het kapitalistische Taiwan als een Chinese provincie en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het de eilandstaat wil inlijven.

„De lijst is alleen gericht op een paar koppige activisten voor de Taiwanese onafhankelijkheid en hun sponsors en niet gericht op de meerderheid van de Taiwanese landgenoten”, zei een woordvoerster van het Chinese staatskantoor voor Taiwanese zaken. Ze gaf geen details over de omvang van de lijst of de namen van de personen, bedrijven of instellingen die op de lijst staan.

Berichten over de lijst zorgden eerder deze maand voor onrust onder activisten in Taiwan en Hongkong. Een Chinagezinde krant uit Hongkong meldde dat Peking namen van prominente voorvechters van de Taiwanese onafhankelijkheid verzamelde in het semiautonome Hongkong en daarbuiten.

China heeft de druk op de Taiwanese president Tsai Ing-wen laatste maanden opgevoerd door met zijn luchtmacht geregeld het Taiwanese luchtruim te schenden. Tijdens Tsai’s eerste vier jaar als president legde China de communicatie met Taiwan stil omdat de president weigerde te erkennen dat beide zijden van de Straat van Taiwan tot „één China” behoren.