„China zet Canadees vast”

Een vroegere Canadese diplomaat zou vast zijn gezet in China. Dat zeggen zijn huidige werkgever en twee andere bronnen. De arrestatie van de ex-diplomaat Michael Kovrig komt kort na de arrestatie van de topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese concern Huawei in Canada.

Het is niet duidelijk of de twee zaken met elkaar te maken hebben. China is kwaad over de arrestatie van de zakenvrouw in Canada. Waarnemers vreesden voor represailles van Peking.

Kovrig werkt voor de International Crisis Group, een non-profitorganisatie die onder andere onderzoek doet naar conflicten. Hij is een belangrijke adviseur voor Noord-Oost-Azië binnen die groep.