China zegt open en transparant te zijn over coronavirus

China is open en transparant over het coronavirus. Dat verzekerde de Chinese president Xi Jinping zijn Amerikaanse collega Donald Trump in een telefoongesprek, melden Chinese staatsmedia.

In de Verenigde Staten en elders is er veel kritiek dat de Chinese autoriteiten de uitbraak in de stad Wuhan eind vorig jaar veel te lang onder de pet hebben gehouden. Trump sprak herhaaldelijk over het Chinese virus. Maar in het gesprek bood Xi de Amerikanen hulp aan in de strijd tegen de coronapandemie.

Trump uitte na het geprek „veel respect” voor China. Op Twitter heeft hij het over een nauwe samenwerking. „China heeft veel meegemaakt”, aldus de Amerikaanse president.

De Chinezen lijken de uitbraak grotendeels onder controle te hebben. In de Verenigde Staten stijgt het aantal besmettingen snel. Inmiddels zijn er meer infecties geteld dan in China.