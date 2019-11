China woest om prijs voor boekhandelaar

China heeft boos gereageerd op de geplande uitreiking van een prijs voor de Zweeds-Chinese boekhandelaar Gui Minhai. De Chinese ambassade in Zweden waarschuwt dat ongenoemde „tegenmaatregelen” genomen kunnen worden als minister van Cultuur Anna Lind de ceremonie in Stockholm bijwoont.

Gui Minhai verkocht kritische en speculatieve boeken over Chinese politici in Hongkong. Hij verdween in 2015 uit Thailand en zat vervolgens twee jaar vast in China. Enkele maanden na zijn vrijlating arresteerden de autoriteiten hem daar opnieuw, dit keer terwijl hij in een trein zat met Zweedse diplomaten.

De organisatie Svenska PEN heeft Minhai nu de Tucholsky Prijs toegekend. Die is bedoeld voor schrijvers en uitgevers die worden vervolgd of bedreigd of zijn verbannen uit hun land. De stoel van de boekenverkoper blijft symbolisch leeg.

Het is de bedoeling dat de prijs wordt uitgereikt door minister Lind. De Chinese ambassadeur dreigt met „ernstige negatieve gevolgen” als dat doorgaat. Hij noemt Minhai in een verklaring een „crimineel en een leugenaar”.