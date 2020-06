China wil zich niet met verkiezingen VS bemoeien

China is niet van plan zich te bemoeien met de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het departement reageerde daarmee op de beweringen in het boek van de Amerikaanse voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton over president Donald Trump. Die zou hebben aangestuurd op Chinese hulp om dit jaar herkozen te worden. In Amerikaanse media verschenen stukken uit het boek „The Room Where It Happened: A White House Memoir” van Bolton.

Het is nog onduidelijk of Bolton zijn boek kan laten publiceren. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de rechter met een noodbevel publicatie tegenhoudt omdat volgens de Amerikaanse regering in het boek staatsgeheimen staan.