China wil regen opwekken voor waterbehoefte

China gaat moderne technologie inzetten om regen op te wekken boven het Tibetaans plateau, de grootste zoetwatervoorraad in Aziƫ. Op die manier wil het land 10 miljard kubieke meter water per jaar extra winnen, circa 7 procent van de waterconsumptie in China.

In het gebergte worden tienduizenden installaties geplaatst waarin brandstof wordt verbrand, waardoor jodiden worden uitgestoten. Die worden naar boven geblazen en verbinden zich met de wolken, waardoor regen en sneeuw ontstaat. Die moet gaan vallen op een gebied van 1,6 miljoen vierkante kilometer, drie keer de maat van Spanje.

Tests met vijfhonderd van de installaties zijn veelbelovend, zei een van de onderzoekers tegen de krant South China Morning Post. Het systeem is ontwikkeld met ruimtevaarttechnologie, omdat de installaties op een hoogte van 5000 meter in ijle lucht moeten functioneren.

Hoewel andere landen ook met dergelijke systemen experimenteren, is China het eerste land dat het zo grootschalig gaat inzetten.

Op het Tibetaans plateau ontstaan de belangrijkste rivieren van China, waaronder de Gele Rivier, de Yangtze en de Mekong.