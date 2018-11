China wil onderzoek naar gemanipuleerde baby’s

De Chinese regering heeft „onmiddellijk onderzoek” gelast naar een Chinese wetenschapper die claimt verantwoordelijk te zijn voor de geboorte van de eerste genetisch gemanipuleerde baby’s ter wereld. De autoriteiten gaan kijken of de zaak wettelijk deugt, blijkt uit een verklaring van de Nationale Gezondheidsraad.

Eerste designerbaby kwestie van tijd

De onderzoeker He Jiankui kreeg maandag, toen hij de geboorte van de baby’s bekendmaakte, wereldwijde verontwaardiging en afkeuring van wetenschappers en ethici over zich heen. „Twee mooie kleine Chinese meisjes genaamd Lulu en Nana zijn een paar weken geleden geboren, huilend en net zo gezond als elke andere baby,” had hij via een video op YouTube bekendgemaakt.

De staatskrant China Daily meldde dinsdag dat de wetenschapper geen toestemming had van de autoriteiten voor zijn experimenten in de zuidelijke Chinese stad Shenzhen.