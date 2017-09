China heeft buurland Noord-Korea opgeroepen niet door te gaan in een „gevaarlijke richting” met zijn nucleaire programma. Minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei donderdag tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat onderhandelen de enige weg is om de crisis over de wapenontwikkeling door Pyongyang op te lossen.

Wang benadrukte dat nieuwe kernwapens op het Koreaans schiereiland ongewenst zijn, zowel ten noorden als ten zuiden van de grens.